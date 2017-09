Politi efterlyser 54-årig kvinde

AALBORG: Nordjyllands Politi efterlyser den 54-årige Kirsten Kronborg Andersen, der ikke er set siden mandag eftermiddag, hvor hun forlod Lejbjergcentret, Sonjavej 3 i Aalborg.

Det skriver vagtchefen i en pressemeddelelse.

Kirsten Kornborg Andersen, der er udviklingshæmmet, signaleres som: 160 cm høj, meget kraftig af bygning, gråt skulderlangt hår. Hun var iført en rosarød jakke.

Hun er afhængig af medicin, hvorfor det frygtes, at hun flakker om, eller at hun har været ude for en ulykke.

Oplysninger i sagen kan gives til Nordjyllands Politi på tlf. 114.