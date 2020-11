Politi efterlyser denne mand i forbindelse med røveri mod tankstation

AALBORG:Nordjyllands Politi offentliggør nu et billede af den mand, der mistænkes for at have røvet Q8 tankstationen på Hobrovej i Skalborg 24. november i håb om få henvendelser fra borgere.

Billedet er fra tankstationens overvågningskameraer, da manden mellem klokken 22.40 og 22.45 befandt sig i butikken.

Her gik han om bag disken, tog fat i den kvindelige ekspedientens skulder og verbalt truede med at begå vold mod hende.

Truslerne gjorde, at manden fik udleveret cigaretter og forlod derefter stedet.

- En sag som denne er alvorlig og meget ubehagelig for den, det går ud over. Ingen kunder var til stede på tankstationen, da den meget grove episode fandt sted. Derfor håber vi på at høre fra borgere, der kan genkende manden, så han kan blive stillet til ansvar,” siger politikommissær Kenneth Rodam, Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den formodede gerningsmand til røveriet beskrives som:

•dansk af udseende

•ca. 40-50 år

•170-180 cm høj

•overvægtig

•med kort brunt hår og høje tindinger

•iført mørk jakke, koksgrå trøje påskrevet ”Adidas” over højre bryst med hvid skrift, grålige joggingbukser samt mørke sko.

Har man oplysninger i sagen kan man kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.