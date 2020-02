Politi efterlyser gerningsmænd til knivoverfald på åben gade

NØRRESUNDBY:Nordjyllands Politi efterlyser nu tre-fire mænd, der mistænkes for at stå bag et knivoverfald på 33-årig mand på åben gade i Nørresundby.

Knivstikkeriet skete tirsdag formiddag omkring klokken 09.30 på Thuresensvej, hvor tre-fire mænd sprang ud af en mørk bil og overfaldt den 33-årige mand, der blev stukket i den ene arm og det ene ben.

Gerningsmændene stak efterfølgende af i den mørke bil.

Politiet har efterfølgende afhørt offeret og en række vidner, og de har fortalt, hvordan gerningsmændene var bevæbnet med forskellige våben, fortæller politikommissær Martin Rolighed.

Sparsomme signalementer

Ellers er det sparsomme signalementer af de formodede gerningsmænd:

A:Mand, over 170 cm. høj og medbragte en hammer.

B:Over 170 cm. høj, lys i huden og medbragte en kniv.

C og D: Begge mænd bevæbnede med knive.

Alle gerningsmændene bar hættejakker, hvor hætten fra trukket op, og de havde alle huer på, så de var delvist tildækket, fortæller Martin Rolighed.

Politikommissæren oplyser, at politiet på nuværende tidspunkt ikke kan sige noget om motivet bag overfaldet.

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.