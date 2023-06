Politi får hjælp af heste

AALBORG:Nordjyllands Politi er hårdt spændt for i disse dage, hvor der er masser af idrætsaktiviteter i Aalborg.

Men Nordjyllands Politi har fået hjælp fra to noget anderledes patruljer. Fire politiheste - med ryttere naturligvis - er nemlig kommet politiet til undsætning.

Hestene vil være indsat i midtbyen, hvor de rider sammen to og to.

Politihestene hører under Ryttersektionen ved Københavns Politi, men udfører opgaver i hele landet, og derfor er de kommet til Aalborg i forbindelse med DM-ugen, hvor sportsfolk fra hele landet er valfartet til byen i kampen for at blive danmarksmester i netop deres sportsgren.

Sidste år var politihestene også på opgave i Aalborg.

Fuldt udstyret og godt udsyn

Og de to hestepatruljer er klar til at træde til, hvis der bliver behov for det, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Mogens Hougesen.

- De kan deltage i opgaver, hvor det passer ind, siger han og fortæller, at betjente er fuldt udstyret med magtmidler og radio.

- De har et godt udsyn fra hesteryggen og har den fordel, at de kan bevæge sig rundt i de små gader, hvor vi har svært ved at komme frem med patruljebiler eller motorcykler, siger vagtchefen.

- Så er de ikke kun til pynt, understreger han.

Hestene er i Aalborg fra torsdag til og med søndag, hvor de to på forskellige tidspunkter vil være på patrulje i midtbyen.

DM-ugen giver ekstra politiopgaver med blandt andet at holde styr på trafikken og spærre gader af til eksempelvis cykelløb.