Politi fandt våben i kælder - nu er 50-årig dømt

AALBORG:50-årige Gert Holm Andreasen fra Aalborg blev fredag ved Retten i Aalborg idømt tre år og seks måneders fængsel for at have opbevaret næsten et halv kilo kokain samt en pistol med ammunition og en riffel.

Efter et tip fandt politiet våbnene i hans kælderrum, og kokainen blev fundet i hans lejlighed i det centrale Aalborg. Det skete i juni.

I Retten i Aalborg fredag erkendte han sig skyldig i besiddelse af kokainen, men nægtede at have noget at gøre med våbnene. Han sagde, at han han havde lånt kælderrummet ud til en anden person.

Den 50-årige har siddet varetægtsfængslet siden juni og skal fortsat være fængslet, bestemte retten.

Han overvejer nu, om han vil anke dommen, oplyser anklager Thomas Klingenberg fra Nordjyllands Politi. .

Fredagens retssag har forbindelse til en anden sag, hvor en 49-årig mand også blev idømt tre år og seks måneders fængsel. Den sag vedrørte blandt andet de våben, som blev fundet i kælderrummet.