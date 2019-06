Politi fik bid: Gemte narko i bukserne

AALBORG: Narko kan skjules mange steder, men det havde en 23-årig mand ikke stor succes med, da han natten til mandag blev stoppet af politiet.

En patruljevogn standsede ham i bil på Jernbanegade i Aalborg. Ifølge politiet havde den unge mand ikke kørekort, og den bil, han kørte i, var stjålet.

På bagsædet af bilen lå ulovligt fyrværkeri, og den 23-årige var påvirket. En narkotest viste, at han var påvirket af både cannabis og amfetamin.

Da politiet visiterede ham, viste det sig, at han havde skjult en pose med narkopiller ved "mellemkødet", altså i skridtet.

Politiet sigter ham for at køre i en stjålet bil i påvirket tilstand og uden kørekort. Samt for at have været i besiddelse af narko og ulovligt fyrværkeri, skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.