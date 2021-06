Politi giver mistænkt resten af ugen til at melde sig selv

AALBORG:Nordjyllands Politi mener nu at have identificeret endnu en gerningsmand til et voldsomt overfald på åben gade i forbindelse med den verserende konflikt i det kriminelle miljø i Aalborg.

Det er endnu ikke lykkedes at anholde manden, og den mistænke får nu resten af ugen til at melde sig selv, fortæller politikommissær Kenneth Rodam.

- Herefter går vi ud og efterlyser ham med navn og billede, siger politikommissæren.

I forvejen sidder en 22-årige mand varetægtsfængslet for overfaldet, der skete 21. maj omkring klokken 18 på Aarestrupvej i Aalborg.

Her blev en 19-årig mand slået med et baseballbat og sparket.

Kenneth Rodam fortæller, at politiet også har en formodning om, hvem den tredje formodet gerningsmand kan være.

Men mere ønsker han dog heller ikke at oplyse på nuværende tidspunkt af hensyn til efterforskningen.

Konflikten mellem grupperingerne er eskaleret siden marts, hvor en 22-årig mand blev ramt af skud på Hadsundvej.

Især inden for de seneste uger har konflikten været højspændt. Udover overfaldet på Aarestrupvej, blev en mand sidste fredag stukket ned på Thulevej, og dagen efter blev en taxichauffør overfaldet med køller og knive på Sohngårdsholmsvej.