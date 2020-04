Politi: Hold fast, og lad være med at stimle sammen i byen - ellers kan der vanke bøder

NORDJYLLAND:Der er forår i luften, og flere butikker begynder at åbne i forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet. Det er glædeligt - men det kræver også, at både kunder og erhvervsdrivende tænker sig godt om den kommende tid og ikke stimler sammen.

Sådan lyder det fra politidirektør Anne Marie Roum Svendsen, Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Nordjyllands Politi vil de kommende uger øge antallet af politistyrker markant for at føre tilsyn med at reglerne og retningslinjer overholdes. Og bødeblokken sidder lidt løsere ligesom opholdsforbud kan komme på tale, hvis reglerne ikke overholdes.

- Vores patruljer vil blandt andet påse, at indkøbssteder og rekreative områder ikke bliver overfyldt og genstand for kø og dermed smittespredning, siger Anne Marie Roum Svendsen, der pointerer, at det øgede patruljetryk fungerer som et tydeligt signal til borgere og erhvervsdrivende om at holde afstand og indrette sig hensigtsmæssigt.

- Og vi kommer til at uddele bøder eller indføre opholdsforbud, hvis reglerne ikke efterleves. Nu skal vi stå fast, siger Anne Marie Roum Svendsen.

Stadig en nødsituation

Reglerne om at holde afstand gælder nemlig også i gågader og andre steder i byrummet, og derfor er det vigtigt, at nordjyderne ikke begynder at stimle sammen om tøjstativer uden for butikkerne.

Og nordjyderne skal fortsætte med at udvise samfundssind og holde afstand, så vi ikke sætter det på spil, som vi har opnået, lyder det fra politidirektøren.

- Vi befinder os stadig i en nødsituation, og derfor er det afgørende vigtigt, at vi står fast. Vi skal stadig holde afstand, og vi skal lade være med at stimle sammen – og det gælder altså også, når vi er ude for at handle i butikkerne, siger Anne Marie Roum Svendsen, der peger på, at netop godt forårsvejr kombineret med gradvist genåbning af samfundet får flere mennesker ud på gaden.

Udvis ansvarlighed

Og netop dét stiller krav til både butikker og til kunder. Alle skal udvise ansvarlighed og indrette sig på en måde, så man minimerer smitterisiko.

- Vi skal undgå at stimle sammen foran butikker og i smalle gågader. Vi risikerer at starte nye smittekæder, understreger politidirektøren.

Hun peger på, at både butikker og kunder skal indrette sig på en måde, så dette undgås – og det gælder altså også udendørs omkring f.eks. p-pladser ved indkøbscentre eller ved tøjstativerne i gågaderne, hvor folk kan klumpe sammen.

Det handler, helt overordnet, om at sikre en hensigtsmæssig indretning af alle de offentlige rum, herunder gågader, parker og pladser.

Kommunen øger skiltning

I Aalborg Kommune bakker man op, og den bistår med forskellige tiltag i byrummet, der kan bidrage til at undgå sammenstimling, blandt andet har man tidligere opsat skiltning om forsamlingsforbuddet på steder, hvor folk traditionelt forsamles.

Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune siger:

- Corona-krisen har heldigvis vist os, at vi kan stå sammen, når det gælder. Og nu er vi dybt afhængige af hver enkelt borgers indsats for at holde fast og holde ud. I Aalborg Kommune øger vi bl.a. skiltningen med budskaber om at huske at holde afstand, og vi er i dialog med de erhvervsdrivende om, hvordan de kan indrette sig bedst muligt, hvis de åbner, så det er sikkert at handle.

- Derudover er vores medarbejdere i fritidscentrene og Midtbysjakket på gaden. De er særligt opmærksomme på at hjælpe de unge til at undgå at lave større samlinger og guide dem i, hvor de kan være, og hvad de kan lave, siger borgmesteren.