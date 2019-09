AALBORG: En mandlig patient på Psykiatrisk Afdeling i Aalborg truede mandag eftermiddag med at slå personalet ihjel og var voldelig, da han skulle væk fra afdelingen.

Det fik personalet til at tilkalde politiet, der ankom med sikkerhedsveste og skjolde. Dem fik de ikke brug for, da det lykkedes politiet at få manden talt til ro.

Herefter blev manden flyttet med en betjent ved sin side.