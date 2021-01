Politi: Ingen sammenhæng mellem knivstikkerier i Aalborg

AALBORG:Der er ikke sammenhæng mellem de to knivstikkerier, der fandt sted i Aalborg søndag.

Det slår Nordjyllands Politi fast og understreger samtidig, at de to knivstikkerier heller ikke bunder i noget ulmende opgør i de kriminelle miljøer eller bander.

- Vi kender identiteten på alle de involverede parter, og vi er ret sikre på, at der ikke er sammenhæng mellem de to episoder. Det er to forskellige personkredse uden relationer, siger politikommissær Kenneth Rodam.

Ved det første knivstikkeri, der fandt sted tidligt om morgenen omkring klokken 05.30 på Engvej i Nørresundby, blev en ung mand stukket i maven og var efterfølgende i livsfare.

Manden er nu uden for livsfare, men stadig indlagt. En anden mand blev også såret ved knivstikkeriet, men har ikke været i livsfare. Han blev ramt i låret og bagdelen.

Efter knivstikkeriet anholdt politiet seks personer. Tre mænd melem 23 og 29 år blev senere varetægtsfængslet, sigtet for grov vold.

Og politiet har haft fat i alle personerne, der har været involveret i knivstikkeriet, og har dannet sig et godt billede af, hvad der skete, fortæller politikommissær Kenneth Rodam.

- Det er to grupper på hver tre personer, der ender i slagsmål. Det sker i forbindelse med en fest, som er ved at lukke, og i forbindelse med at den første gruppe forlader festen og den anden gruppe ankommer, så opstår der et skænderi, der udvikler sig til slagsmål og knivstikkeri, siger Kenneth Rodam.

Vil ikke tale med politiet

Ved det andet knivstikkeri er det mere uklart, hvad baggrunden er, og politiet leder fortsat efter gerningsmændene.

Knivstikkeriet skete omkring klokken 21 i en lejlighed på Østre Havnepark i Aalborg, hvor en 22-årig mand blev stukket i begge lår.

Men her har politiet indtil videre mødt en mur at tavshed i efterforskningen.

- Det er en person, som vi kender ret godt fra det kriminelle miljø. Han vil ikke medvirke til at belyse sagen, så vi kan ikke med sikkerhed sige, hvad motivet er. Men vi har en teori, siger Kenneth Rodam uden at komme nærmere ind på den teori.

- Men når folk ikke vil tale med os, så er det normalt fordi de godt ved, hvad det handler om, og ikke ønsker, at vi bliver indblandet, siger politikommissæren.

Ingen grund til bekymring

På baggrund af søndagens voldsomme episoder i Aalborg øger politiet nu patruljeringen i Aalborg samt skruer op for den forebyggende indsats, fortæller vicepolitiinspektør Niels Kronborg.

- Vi vil være mere synlige i Aalborg midtby og omkring de steder, hvor knivstikkerierne fandt sted for at øge trygheden, siger han.

- Vi ved, at knivstikkeri helt naturligt og forståeligt kan skabe en følelse af utryghed i området hos de berørte borgere og beboere. Vi har i den forbindelse et samarbejde med blandt andet gadeplansmedarbejdere fra Aalborg Kommune, der også er klar på at gå i dialog, hvis nogle borgere i området føler sig utrygge – så hvis man har brug for at tale med os, er man velkommen til at rette henvendelse til patruljerne, tilføjer Niels Kronborg.

Der er dog intet er tyder på, at der vil ske flere knivstikkerier, understreger vicepolitiinspektøren.

- Der er ikke grund til at være bekymret for, at der sker flere knivstikkerier, siger han.