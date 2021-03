Politi jagter knivbevæbnede røvere i Aalborg

NØRRESUNDBY/AALBORG:Nordjyllands Politi leder søndag formiddag efter to unge mænd, muligvis drenge, der står bag et eller måske to væbnede røverier i Nørresundby og Aalborg med få timers mellemrum.

Seneste røveri skete søndag morgen kl. 07.50 i 7-Eleven-kiosken hos Shell-tanken på Østergade i Nørresundby.

Her kom to maskerede mænd ind, og med kniv truede de sig til penge og cigaretter.

Derefter stak de af, formentlig ad Ane Dams Vej.

Også røveri på Kennedys Plads

Det kan være de samme to mænd eller drenge, der nogle timer før - søndag omkring kl. 03 - begik væbnet røveri mod en anden ung mand ved John F. Kennedys Plads i Aalborg, oplyser vagtchef Bent Højgaard fra Nordjyllands Politi.

Ved det røveri blev den unge mand også truet med kniv, men han havde ikke mange penge på sig, så de to røvere måtte nøjes med at få udleveret 50-60 kr. i mønter. Derefter stak de af ad Prinsensgade.

Flere politipatruljer leder nu efter de to røvere, der beskrives som unge, 15 til 19 år. Ved røverierne var de iklædt mørkt tøj, hættetrøjer og havde mørke mundbind på.

Har man set dem, vil politiet gerne have besked på telefon 114.

Den unge mand, som blev udsat for røveriet på John F. Kennedys Plads, har oplyst til politiet, at han bemærkede de to unge mænd, da han kørte med togbus fra Aarhus til Langå og derfra med tog videre til Aalborg.

Politiet mener, at det måske kan være to unge, som er stukket af fra en ungdomsinstitution eller lignende og nu er på "røver-tur" i Aalborg for at skaffe hurtige penge.

Derfor har Nordjyllands Politi været i kontakt med Østjyllands Politi i forsøg på at finde ud af, hvem de to gerningsmænd er.