Politi konfiskerer over 100.000 kr. hos pusher - og nu skal han i fængsel

AALBORG: En 21-årig mand blev torsdag ved Retten i Aalborg idømt et år og fire måneders fængsel for omfattende hashsalg.

Fire måneder af straffen er ubetinget fængsel, resten betinget.

Samtidig bestemte retten, at politiet må konfiskere 110.000 kr., som blev fundet i kontanter i den unge mands hjem i Aalborg. Pengene stammer fra hashsalg.

Politiet ransagede lejligheden i februar og fandt næsten 3,9 kilo hash, lidt skunk og kokain samt de 110.00 kr. i kontanter. Den store mængde hash var ikke til eget forbrug, men skulle sælges videre, vurderede politi, og det erkendte den 21-årige, oplyser anklager Thomas Klingenberg.

Det var ikke første gang, politiet havde fundet hash hos den unge mand. Det skete også i januar på en p-plads i Nørresundby, hvor den 21-årige medbragte lidt hash, hashsolie og 2,3 kilo skunk - forædlede hashplanter.

Ifølge anklageren erkendte den 21-årige det hele ved torsdagens retssag.

Han får ikke kun konfiskeret de 110.000 kr., politiet fandt i hans hjem, men også den store mængde hash. De 3,9 kilo hash, politiet fandt i hans hjem, har en værdi på omkring 200.000 kr. ved salg på gadeplan.

Da den 21-årige har siddet varetægtsfængslet i to måneder, mangler han nu at afsone yderligere to måneder af sin straf.