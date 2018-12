Politi: Seks-årig dreng fundet i god behold

AALBORG: Nordjyllands Politi oplyser, at den seks-årige dreng, som ikke var set siden mandag eftermiddag, nu er fundet i god behold.

Han var hos en kammerat for at lege, oplyser Nordjyllands Politi mandag eftermiddag lidt efter kl. 15.

“Vagtcentralen og patruljerne er glade for den gode afslutning på eftersøgningen”, oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Drengen gik ud for at leje i området ved Thulevej i det sydøstlige Aalborg mandag ved 12-tiden. Da han ikke kom hjem, blev forældrene nervøse og ledte efter ham. Da de ikke kunne finde ham, blev politiet alarmeret, og politipatruljer blev sendt ud for at lede efter drengen. Og mandag eftermiddag kom så den glædelige besked - drengen befandt sig hos en kammerat.