Politi lukker rockerborg i Skalborg

AALBORG: Nordjyllands Politi har fredag udstedt et forbud mod at opholde sig i rockerklubbens Bandidos’ klubhus i Skalborg. Forbuddet er en del af en koordineret jysk politiaktion og sker på baggrund af den verserende bande-konflikt mellem Satudarah og Bandidos.

Det oplyser politiinspektør Marianne Vestergaard-Lau, Nordjyllands Politi. Hun understreger dog, at lukningen af rockerborgen ikke sker på baggrund af sammenstød mellem grupperingerne i Nordjylland.

- Der har ikke været sammenstød i Nordjylland, men generelt er der en konflikt mellem Bandidos og Satudarah. Der er især på Sjælland, men vi har indikationer om, at det breder sig til Jylland, og derfor vurderer vi, at hvert enkelt klubhus kan være et potentielt mål, siger Marianne Vestergaard-Lau og fortsætter.

- Derfor har vi valgt at udstede et opholdsforbud gældende for foreløbig 14 dage for at skabe tryghed og sikkerhed for borgerne.

Øget patruljering

Forbuddet er gældende fra den 10. november kl. 13 og indtil videre i 14 dage frem til den 24. november 2017. Hvis forbuddets overtrædes, kan det straffes med fængsel indtil to år.

Nordjyllands Politi har i dag forkyndt opholdsforbuddet for både lejer og udlejer på adressen Thomas Olesens Løkkens Vej 2 i Aalborg SV, og der er opsat skilte om opholdsforbuddet på huset.

- Vi øger i den forbindelse patruljeringen i området for at opretholde forbuddet, siger Marianne Vestergaard-Lau.

Flere klubhuse lukket

Politiet har fredag også forbudt adgang til tre andre rockerklubhuse tilhørende grupperne Satudarah og Bandidos i Horsens, Randers og Viborg.

Dermed følger ordensmagten i det vestlige Danmark i hælene på kollegerne i øst, som for en uge siden valgte at lukke 11 klubhuse rundt om på Sjælland og Lolland-Falster.

Det er den såkaldte rockerlov fra 1996, som giver politiet ret til at forbyde ophold i bestemte ejendomme.