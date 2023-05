Politi: Mand filmede, mens han voldtog kvinde til karneval

AALBORG:En 41-årig mand fra Aalborg-området blev ved et grundlovsforhør søndag varetægtsfængslet fire uger, sigtet for voldtægt og blufærdighedskrænkelser ved Aalborg Karneval.

Han nægter sig skyldig og har kæret fængslingsafgørelsen til landsretten, oplyser anklager Majbrit Bak fra Nordjyllands Politi.

Manden er sigtet for at voldtage en kvinde, der var så beruset, at hun ikke kunne modsætte sig overgrebet.

Sigtelsen drejer sig om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Desuden har manden ifølge politiet videofilmet overgrebet på kvinden, og det er blufærdighedskrænkelse.

Det skulle være sket i Kildeparken midt under karnevalsfesten lørdag aften.

Manden skulle også have filmet to andre personer, mens de havde samleje i forbindelse med Aalborg Karneval - det er også blufærdighedskrænkelse.

Grundlovsforhøret søndag foregik bag lukkede døre ved Retten i Hjørring.

Nordjyllands Politi efterforsker også en anden anmeldelse om voldtægt ved Aalborg Karneval. Den sag har dog ikke forbindelse til den 41-årige, som nu er fængslet.