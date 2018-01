Politi med hunde leder efter voldtægtsmand

AALBORG: Nordjylland Politi har nu offentliggjort et signalement af den mand, som mistænkes for at have voldtaget en 19-årig norsk kvinde på havnefronten i Aalborg.

Kvinde har fortalt politiet, at hun talte med manden i Jomfru Ane Gade i Aalborg nytårsaften, da hun forsøgte at lede efter strøm til sin mobil.

Han gav udtryk for, at han ville hjælpe hende, men i stedet endte det med, at han voldtog den unge kvinde på en bænk ved havnefronten ud for Jomfru Ane Gade.

Her blev hun bagefter fundet af to andre unge mænd, som hjalp hende, og politiet blev alarmeret mandag kl. 02.55.

Ifølge Nordjyllands Politi har den unge kvinde oplyst, at voldtægtsmanden fortalte hende, at han var fra Syrien.

Han beskrives som omkring 22 år, 180 cm høj, slank og med sort, velplejet fuldskæg samt sort hår.

Han var iført sort jakke og sorte bukser.

Nordjyllands Politi har med hunde ledt efter spor fra gerningsmanden. I den forbindelse har fået assistance af hundeførere og politihunde fra Østjyllands Politi og Syd- og Sønderjyllands Politi, oplyser vagtchef Henrik Beck.

Den chokerede norske kvinde, der har anmeldt voldtægten, er blevet undersøgt på Aalborg Universitetshospital. Her har en retsmediciner fundet spor, som bekræfter hendes forklaring om voldtægten, oplyser vagtchefen til Ritzau.