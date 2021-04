Politi mødt talstærkt op i Hasseris - leder efter våben i have

Allerede mandag var Nordjyllands Politi på den adresse på Kastanievej i Aalborg, hvor de onsdag morgen gik i gang med at grave i haven. Politiet er fortsat tilbageholdende med oplysninger i sagen, men udsendte onsdag morgen denne pressemeddeles:

"Nordjyllands Politi har i dag, d. 28. april 2021, rekvireret assistance fra Forsvaret i forbindelse med støtte til en konkret efterforskning. Derfor vil borgere omkring en adresse i Hasseris i Aalborg, hvor politiet og Forsvarets personel arbejder, se en hel del aktivitet. Der er ingen grund til bekymring. Det oplyser lederen af politiets efterforskning, politikommissær Lene Madsen.

Nordjyllands Politi har mistanke til, at der på adressen ligger nedgravede effekter med tilknytning til en efterforskningssag, hvorfor man i øjeblikket er i færd med at undersøge forholdet nærmere på ejendommen – et arbejde, som Forsvaret bistår med. Forventeligt kommer man til at være i gang på og omkring adressen resten af i dag, onsdag, og i hvert fald i morgen med.

”Vi kan ikke på nuværende tidspunkt give detaljer om den konkrete sag, da vi har en igangværende efterforskning, som vi skal tage hensyn til og beskytte,” forklarer politikommissær Lene Madsen, der i samme åndedrag understreger, at beboerne på adressen, hvor der arbejdes, ingen forbindelse overhovedet har til selve sagen.

Politikommissæren kan dog oplyse, at politiet formoder, at det er gamle våben, som kan være nedgravet på ejendommen. ”Og det skal spor skal vi selvfølgelig have undersøgt til bunds, så borgerne i området har ingen grund til bekymring,” siger Lene Madsen. Nordjyllands Politi har, af hensyn til efterforskningen, ingen yderligere kommentarer."