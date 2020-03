Politi og brandfolk rykkede ud til to mindre brande - én var påsat

AALBORG:Klokken 17.20 tirsdag fik politiet en anmeldelse om, at en mand muligvis var ved at begå indbrud i en ejendom ved Nytorv i Aalborg. Da politiet ankom til ejendommen, fik de fat i manden.

- Det viser sig, at han har været inde i en kælder under nogle bygninger og sat ild til lidt stof i en pose, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Mads Hessellund.

Derfor blev brandvæsnet tilkaldt, og de fik slukket branden. Hverken bygninger eller personer led skade i forbindelse med branden.

Mads Hessellund oplyser samtidig, at manden blev anholdt og blevet sigtet for brandstiftelse og ulovlig indtrængning. Politiet ved ikke endnu, hvorfor manden startede branden.

Ild i skraldespand

Et par timer senere modtog politiet endnu en anmeldelse om brand på et plejecenter på Godthåbsvej i Svenstrup. Her observerede personalet, at der var røg i en af beboernes skraldespande.

- Personalet smed skraldespanden ud af vinduet, men vinden fik fat i gløderne. Derfor gik der ild i skraldespanden udenfor, men brandvæsnet fik den slukket, siger Mads Hessellund.

Der var heller ikke fare for personer eller bygninger i forbindelse med branden.