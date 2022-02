Politi og kommune indkalder unge til dialogmøde: Hvordan gøres nattelivet mere trygt?

AALBORG:Utryghed i nattelivet har fyldt meget de seneste uger, efter drabet på Mia Skadhauge Stevn og Oliver Oliver Ibæk Lunds drukneulykke.

Derfor vil Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune nu i direkte dialog med de unge for at høre, hvordan nattelivet i Aalborg kan gøres tryggere for de unge.

- Vi hører, at der er unge, der føler sig utrygge i nattelivet. Det er naturligt oven på de sidste ugers begivenheder, men sådan skal det ikke være fremadrettet. Vi vil gerne have, at en tur i byen skal være en både tryg og sjov oplevelse for de unge. Vi har allerede fået mange forslag ind fra borgere, erhvervslivet og politikere. En stor tak for det. Nu vil vi også gerne høre de unges tanker og overvejelser om et trygt natteliv i Aalborg. Hvad tror de, der vil virke i praksis? siger rådmand Nuuradiin S. Hussein i en pressemeddelelse.

Møde med de unge

Derfor indkalder politiet og kommunen til et særligt ide-møde i Studenterhuset, Gammeltorv 9. marts mellem klokke 19 og 21

-Tryghed er politiets absolutte kerneopgave. Nordjyderne skal være trygge dér, hvor livet leves. Så vi vil meget gerne høre de unge selv sætte ord på, hvad der fylder for dem, når de går i byen. De unges input kan vi bruge i politiets daglige arbejde og i vores Tryg Aalborg-samarbejde med kommunen, lyder det fra politidirektør Anne Marie Roum Svendsen

Både Nuuradiin S. Hussein og Anne Marie Roum Svendsen understreger, at de først og fremmest er der for at lytte til de unges synspunkter, men de vil også gerne fortælle om, hvad kommunen og politiet gør i forvejen.

Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi arbejder videre med de forslag, der kommer ind til Tryg Aalborg-samarbejdet, og alle er velkomne til at gå ind på tryg.aalborg.dk og sende en besked.