Politi og nordjyske kommuner skal afsløre flere borgere, der svindler med sociale ydelser

NORDJYLLAND:De næste to år bliver jagten på borgere, der svindler med sociale ydelser intensiveret i to kommuner i Nordjylland.

Sammen med Aalborg og Brønderslev kommuner er Nordjyllands Politi nemlig udpeget til at være en del af et pilotprojekt mod socialt bedrageri.

Det oplyser Justitsministeriet.

Helt konkret betyder det, at der bliver tilført ressourcer til at oprette dedikerede teams, der skal sørge for at flere sociale bedragere bliver afsløret og senere retsforfulgt.

Projektet er en del af den flerårsaftale for politiet, som et bredt flertal i folketinget indgik i december sidste år. Nordjyllands Politikreds er en blandt tre politikredse, der er udvalgt til projektet. De to øvrige er Fyns Politi og Københavns Vestegns Politi.

- Socialt bedrageri er dybt usympatisk og undergravende for tilliden til vores velfærdssystem. Det skal der slås hårdt ned på, og der mangler myndighederne i dag ganske enkelt bedre redskaber til at kunne afsløre og retsforfølge de kriminelle. Derfor igangsætter vi nu et pilotprojekt rettet mod socialt bedrageri, hvor Nordjyllands politikreds bliver en blandt i alt tre politikredse, der får sit eget dedikerede team, som i samarbejde med kommuner og interessenter skal finde frem til nye måder at bekæmpe socialt bedrageri på, udtaler justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Der sker masser af socialt bedrageri i landets kommuner. Politiet får kun kendskab til en brøkdel, og en endnu mindre andel kommer for retten. Jeg glæder mig over det nye pilotprojekt mod socialt bedrageri, som jeg tror og håber, vil kunne afdække en større del af isbjerget, som vi dag kun ser toppen af. Næste skridt bliver at kigge på strafskærpelser og udvisninger ved socialt bedrageri, for det er uacceptabelt, at udlændinge kommer hertil, lever på offentlig forsørgelse, og så oven i svindler sig til danskernes penge, siger Pernille Vermund (Nye Borgerlige).

Pilotprojektet er sat til at slutte i foråret 2023, hvorefter det skal evalueres.