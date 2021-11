Politi om Milles død: - Et beklageligt forløb med misforståelser

AALBORG:Der skete en række fejldispositioner og misforståelser fra politiets side i forbindelse med 17-årige Mille Skjold Svendsen pludselige - og uforklarlige - død.

Det erkender vicepolitiinspektør Frank Olsen, Nordjyllands Politi, i forbindelse med TV2-dokumentaren "Døden i annekset", der afdækker flere fejl i politiets behandling af dødsfaldet.

Mille døde om natten 6. august 2020 på Aalborg Universitetshospital. Forinden havde hun sammen med en gruppe andre unge været til fest i et sommerhus ved Tversted. Omkring midnat gik hun sammen med en ung mand fra festen over i et anneks, hvor de - ifølge den unge mand - havde samleje.

Men pludselig blev Mille livløs og trak ikke vejret. De andre unge ved festen gik i gang med hjertemassage, indtil ambulancen kom. Men hendes liv stod ikke til at redde.

I starten var dødsårsagen umiddelbart klar. Aalborg Universitetshospital oplyste, at en scanning havde vist, at Mille havde en meget stor hjerneblødning. Samtidig blev der ikke fundet skader af nogen art på Mille eller andet, der indikerede, at der havde været tale om en forbrydelse.

Politiet lukkede derfor sagen. De afviste også at lade Mille obducere, selvom embedslægen anbefalede en obduktion på grund af hendes unge alder.

Og det skulle vise sig at være den forkerte beslutning.

- Når vi ser tilbage, er der ingen tvivl om, at vi skulle have anmodet om en obducering af Mille af hensyn til hendes unge alder, erkender vicepolitiinspektør Frank Olsen.

For en obduktion kunne måske have kastet lys over, hvad der i virkeligheden var årsag til Milles død. Det var nemlig ikke en hjerneblødning.

Det slog en udenlandsk ekspert fast allerede samme nat. Men den oplysning fik politiet først senere, efter Mille var begravet.

- Da vi flere uger efter bliver bekendt med, at der ikke var tale om en hjerneblødning, forholder vi os til det, at ikke ændrer det faktum, at Mille ikke døde som følge af forbrydelse, siger Frank Olsen.

Fejl i politirapporter var en misforståelse

Men spørgsmålet er, om grundlaget for beslutningen om ikke at obducere Mille blev taget på det rette grundlag. For TV2-dokumentaren afslører, at flere ting i politirapporterne er direte forkerte.

I politiets rapporter står den officielle dødsårsag stadig som hjerneblødning, og der er blandt andet henvist til en retsmediciner, som skulle have undersøgt Mille og have konkluderet det samme.

Men retsmedicineren har aldrig undersøgt Mille.

- Vi må erkende, at det er en misforståelse, der desværre bliver skrevet ind i rapporten. Det er en politimand, der tilfældigt taler med retsmedicineren, og han får indtrykket af, at vedkommende har lavet undersøgelse af Mille. Men det er ikke tilfældet, siger Frank Olsen.

I samme politirapport finder man også en forklaring fra en skadestuelæge, der var på arbejde den nat, hvor Mille blev bragt til sygehuset.

Han har dog senere henvendt sig til politiet, fordi han slet ikke kan genkende det, han er citeret for. Blandt andet, at han skulle have undersøgt Milles vagina og have deltaget i behandlingen - for det gjorde han ikke.

Og det er også beklageligt, lyder det fra Frank Olsen.

- Vi skal selvfølgelig som politi være meget omhyggelige med de rapporter, vi lavr, og sørge for at få citeret korrekt. Jeg ved ikke, om der er tale om en misforståelse, men det er i hvert fald noget, der er blevet et fokuspunkt hos, at vi citerer folk korrekt, siger han.

Frank Olsen mener dog ikke, at fejlene i politirapporterne havde noget at gøre med beslutningen om at undlade en obduktion.

- Det er væsentligt at hæfte sig ved, at undersøgelserne klart har vist, at Mille ikke døde som følge af forbrydelse. Det var et naturligt dødsfald, vi kan bare ikke sige præcis hvordan.

Undersøgelser på stedet var grundige

I dokumentaren "Døden i annekset" bliver der også rejst kritik af politiets undersøgelser i sommerhuset og annekset, den aften Mille døde.

Der blev blandt andet fundet blod på en dyne, lagen og hovedpude, hvor Mille lå livløs - men det blod blev aldrig undersøgt nærmere.

Men undersøgelsen af stedet blev udført grundig, understreger Frank Olsen.

- Patruljen var der i to timer og havde kontakt med erfarne efterforskere og foretog afhøringer. Blodet blev nøje dokumenteret og beskrevet, siger vicepolitiinspektøren.

- Og de samlede undersøgelser viste, at Mille havde blødt i forbindelse med samkvem med den unge mand. Det så mere dramatisk ud, end det i virkeligheden var. Men der er ingen tvivl om, hvis blod det var.

Frank Olsen fortæller også, at hospitalet oplyste, at det ikke var muligt at undersøge Milles blod for alkohol og narko, da hun ingen kredsløb havde, da hun kom ind på hospitalet. Det var heller ikke muligt at undersøgte blodet fra den hjerte/lungemaskine, hun var tilkoblet i ambulancen på vej til hospitalet.

Sagen får betydning

Sagen har fyldt en del på politigården i Aalborg, og Frank Olsen har forståelse for, at Milles forældre sidder frustrerede tilbage.

- Det er en meget trist sag, der har haft et beklageligt forløb, konstaterer vicepolitiinspektøren.

Forløbet omkring Milles død får også betydning for politiets praksis i fremtiden.

- Fremadrettet vil vi ret konsekvent begære obduktion af unge mennesker, der dør, siger Frank Olsen.

- Vi skal også være bedre i kommunikationen med de efterladte og hjælpe dem på vej med muligheden for en medicinsk obduktion. Og vi har også haft møder med sygehuset om det her - og det er begge parters opfattelse, at vi skal være bedre til at kommunikere, slutter han.