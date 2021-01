Politi rykkede talstærkt ud til muligt røveri - det var dog ikke helt så alvorligt

AALBORG:Onsdag aften rykkede Nordjyllands Politi talstærkt ud til Aldi i Dannebrogsgade, Aalborg.

Vagtchef Jesper Sørensen fortalte ved 22-tiden, at der var kommet en anmeldelse om et muligt røveri. Det hele var dog lidt uklart, da anmeldelsen kom via en person, der igen havde hørt om det fra en anden person.

- Der blev sendt en del patruljer. Men det viste sig så, at der formentlig var tale om et såkaldt kassedyk. Altså hvor en person har taget eller forsøgt at tage penge fra en kasse. Det er i hvert fald sådan, det ser ud lige nu, sagde Jesper Sørensen.

Episoden blev fanget på videoovervågning, som politiet skal have kigget igennem for om muligt at finde frem til gerningsmanden. Onsdag aften var der ikke et nærmere signalement af vedkommende.