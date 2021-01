Politi rykkede ud til larmende fest: Fandt "hvidt pulver" på stuebordet

AALBORG:Nordjyllands Politi fik lørdag kort før midnat en anmeldelse om larmende musik fra en beboelse i Aalborg.

Da en politipatrulje nåede frem, konstaterede de, at døren var ulåst. Betjentene mødte en ung mand, som inviterede dem ind i opgangen.

Derfra kunne politifolkene se ind i stuen i lejligheden, og her sad fem personer rundt om et stuebord. På bordet lå to fade med hvidt pulver og en lille vægt.

Det fik politiet til at ransage lejligheden og konfiskere det hvide pulver, som viste sig at være amfetamin - narko. 27 gram amfetamin. Også 30 ecstasy-piller blev konfiskeret.

En ung mand i stuen erkendte, at det var hans narko, og han blev sigtet for narkosalg, skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.