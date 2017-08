Politi skærper patruljering i Aalborg efter knivdrab

AALBORG: Nordjyllands Politi har skærpet patruljeringen i Aalborg efter et opgør i bydelen Vejgaard lørdag aften, som endte med knivdrab på en 27-årig mand.

Et opgør, der - ifølge politiet - skete i det kriminelle miljø, men ikke har noget at gøre med den eskalerende bandekonflikt andre steder i landet.

I København er to uskyldige personer blevet ramt af skud, angiveligt som følge af en optrappet bandekonflikt på blandt andet Nørrebro. Det fik lørdag Københavns Politi til at advare unge - selv unge, som ikke har det fjerneste at gøre med bandekonflikt.

- Især unge mænd i alderen 17 til 25 år er udsat. Hvis man tilhører den gruppe og færdes i de udsatte områder, vil jeg sige: Pas godt på jer selv.

Sådan udtalte chefpolitiinspektør Jørgen Skov på et et pressemøde i København lørdag.

Langt uvenskab før knivdrab

Men opgøret i Aalborg lørdag aften, hvor en gruppe mænd slog og knivstak en anden mand, har intet at gøre med bandekonflikten i København. Det mener efterforskningslederen, vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi.

- Det var et opgør i det kriminelle miljø, der har noget at gøre med et uvenskab mellem to personer. Et uvenskab, som går flere år tilbage, siger vicepolitiinspektøren til Nordjyske.

Det konkluderer han på baggrund af politiets efterforskning af knivdrabet lørdag aften. En efterforskning, hvor mange vidner er afhørt.

- Vi arbejder aktivt på at finde og anholde de fire mænd, vi mener var involveret i drabet. Vi har skærpet patruljeringen og har lagt ekstra tryk på det kriminelle miljø for at undgå, at det kan udvikle sig, siger Frank Olsen.

- Det er ingen grund til, at borgerne skal være utrygge. Det var en enkeltstående episode, tilføjer han.

Mor med barn påkørt i bil

Ved episoden i Aalborg blev helt uskyldige ufrivilligt indblandet.

Ifølge politiet opstod opgøret tilfældigt lørdag aften ved 18-tiden, da en personbil holdt stille for rødt lys i vejkrydset Østre Allé og Langelandsgade. I bilen befandt sig en mor og hendes barn.

Bag hendes bil holdt en sort Mercedes-personbil med fire mænd i, og den bil blev påkørt bagfra af en tredje bil, hvori der befandt sig to mænd, heriblandt den 27-årige.

Det betød, at den sorte Mercedes blev skubbet op i bilen med moren og barnet. Angiveligt kom de ikke noget alvorligt til

Vidner har fortalt politiet, at mændene i den sorte Mercedes "myldrede ud" efter sammenstødet, og at tre af mændene jagtede den 27-årige, som forsøgte at flygte til fods.

De tre fik indhentet den 27-årige på Langelandsgade, og han blev slået med jernrør eller køller og fik flere knivstik.

Det kom til at koste ham livet.

Lørdag kl. 18.49 blev han erklæret død på Aalborg Universitetshospital.

Politi: Meld jer

Alle mænd stak af efter opgøret, også ham, der havde været med i den 27-åriges bil. Det var ham, politiet anholdt i Aalborgs midtby kort efter opgøret. Han er nu løsladt.

Nu leder politiet efter de fire mænd fra den sorte Mercedes.

Tre af dem var altså dem, der løb efter og dræbte den 27-årige, ifølge politiets oplysninger.

Politiet kender alle fire og opfordrer dem til at melde sig selv.