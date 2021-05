Politi skred ind: Restauratør risikerer bøde på 10.000 kroner

AALBORG:I godt en måned har de unge igen kunnet fest i Jomfru Ane Gade - i hvert fald indtil klokken 23 og efter meget klare regler.

Og ifølge Nordjyllands Politi går det ret godt det meste af tiden.

Men fredag aften ved 22.30-tiden blev det alligevel nødvendigt for en gruppe betjente at skride ind, da de på et værtshus i festgaden observerede 10-15 unge, der dansede rundt uden mundbind.

En restauratør fra et værtshus i Jomfru Ane gade er i aftes kl. 2230 blevet sigtet for overtrædelse af Covid restriktionerne idet der i aftes var 10-15 dansende gæster som heller ikke benyttede mundbind på stedet. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) May 29, 2021

- Nu er det jo ikke, fordi det er forbudt at danse, men der er jo meget klare regler for, at man skal være iført mundbind, når man ikke sidder ned, og det glemte de her unge mennesker altså, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup.

Umiddelbart er det dog ikke de unge, men derimod indehaveren af værtshuset, der bliver straffet for overtrædelsen af corona-reglerne. Han risikerer nemlig en bøde på 10.000 kroner for de manglende mundbind på gæsterne.

Ifølge vagtchef Karsten Højrup er det ikke den første bøde, der bliver givet for overtrædelse af corona-reglerne i Jomfru Ane Gade, men han ligger ikke inde med en præcis opgørelse.

- Men altså, generelt er der jo ordnede forhold, og vi fører tilsyn, når der er åbent i Gaden. Men det er op til restauratørerne at sørge for, at reglerne bliver overholdt. Vores opgave er at råde og vejlede og så selvfølgelig skride ind, når vi kan se, at reglerne bliver brudt, siger Karsten Højrup.