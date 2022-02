Politi: Stop angreb på drabsmistænkte på sociale medier

AALBORG:Den tragiske sag om Mia Skadhauge Stevn fylder en stor del på sociale medier - på den ene side bliver der sendt kærlige tanker til Mias pårørende, men på den anden side bliver de to mistænkte mænd lagt for had.

De voldsomme opslag om de to drabsmistænkte mænd i sagen er gået så vidt, at politiet er nødt til at reagere.

På nogle Facebook-grupper bliver der nemlig delt både navne, billeder og bopæl af de to 36-årige mænd - og flere steder er det efterfulgt af hadefulde beskeder og trusler.

Og det skal stoppe nu, lyder det bestemt fra vicepolitiinspektør Frank Olsen, Nordjyllands Politi.

- Man skal stoppe med at gøre det. De to mistænkte er ikke dømte, og det kan være ulovligt at dele de informationer, siger han.

Der er nedlagt navneforbud i sagen, og det forbud gælder alle - også brugere på sociale medier. Og et navneforbud er ikke kun et forbud mod at dele navnet, det er et reelt identifikationsforbud, så det også er ulovligt at dele andre information, der kan identificere de mistænkte. F.eks. bopæl, stilling og selvfølgelig billeder.

- Jeg har derfor bedt nogle om at følge med i, hvad der bliver delt på nettet. Og hvis det bliver for voldsomt, eller hvis vi får en anmeldelse, så vil vi se på, om der er nogen der skal stilles til ansvar for det, siger vicepolitiinspektøren.