Politi stoppede slingrende lastbil og fandt tom vodkaflaske

Og vi siger selvfølgelig tak for anmeldelsen af den slingrende lastbil – godt set og fornuftigt gjort! 👍



Du kan desuden altid anmelde kriminelle forhold ved at ringe 114 eller ved at gå ind på: https://t.co/Fb0aOBDsPs



Ved behov for akut udrykning skal du ringe 112.