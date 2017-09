Politi stopper efterforskning af IF

AALBORG: Nordjyllands Politi har stoppet efterforskningen af miljøkoncernen IF.

- Vi har modtaget et brev om, at politiet vil henlægge sagen, siger miljøchef Michael Damm fra Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune sendte for lang tid siden to anmeldelser af IF for overtrædelse af miljølovgivningen afsted til politiet.

I mellemtiden er IF-koncernen gået konkurs, og det har fået poltiet til at opgive yderligere undersøgelser.

- Politiet mener groft udtrykt ikke, at det er umagen værd at bruge flere ressourcer på efterforskningen, når det anmeldte selskab - IF - nu er gået konkurs og ikke vil kunne betale eventuelle bøder, siger han.

Forkert signal

På onsdagens møde i Aalborg Kommunes Miljø- og Energiudvalg blev det besluttet, at kommunen klager til Statsadvokaten i Viborg over Nordjyllands Politis afgørelse.

- Beslutningen sender et helt forkert signal til miljøsyndere og useriøse forretningsfolk på området. Det gælder tilsyneladende bare om at gå konkurs for at slippe for ansvar. Det er da rigtigt, at vores anmeldelser er rettet mod et selskab, men der står jo personer bag det selskab, siger miljø- og energirådmand Lasse Puertas Navarro Olsen (EL) fra Aalborg Kommune.

Når Aalborg Kommune har meldt IF til politiet, så skyldes det to forhold:

Aalborg Kommune mener ikke, at IF har behandlet slukningsvandet fra november måneds brand i selskabets affaldsdepot på Gasværksvej i Aalborg korrekt.

Kommunen mener også, at IF ifølge kommunen har haft bilaffald - shredder fluff importeret fra Norge - liggende ulovligt på firmaets tidligere miljøplads på Savannevej i Aalborg øst.

Fire selskaber

IF-koncernen bestod af fire selskaber: IF Holding Aalborg ApS, IF Invest ApS, IF Group A/S og IFR Aalborg A/S. De er alle under konkursbehandling.

Den konkursramte miljøkoncern var ejet af Thomas Lundshøj og Ivan Faldt Pedersen gennem selskabet TL Holding Skelhøje ApS, som også er gået konkurs.