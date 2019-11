Politi til mulig voldtægtsmand: Meld dig - vi har fotos af dig

AALBORG:Nordjyllands Politi har fotos af den mand, som mistænkes for at have voldtaget en ung kvinde på Vesterå i Aalborg lørdag morgen.

- Meld dig selv!

Lyder opfordringen nu fra politiet, som endnu ikke har identificeret manden, men altså nu ved, hvordan han ser ud.

Den unge kvinde kendte ikke manden på forhånd, men de havde mødt hinanden i festgaden Jomfru Ane Gade i Aalborg og gik tidligt lørdag morgen begge til Vesterå lige i nærheden. Her blev kvinden voldtaget i tidsrummet før eller omkring kl. 06.30, har kvinden oplyst til politiet.

Vesterå blev lørdag afspærret lørdag fra kl. 07 helt frem til ved 13-tiden mens politiet ledte efter spor, blandt andet ved hjælp af hunde.

Og den omfattende videoovervågning i Jomfru Ane Gade har også skaffet politiet et godt spor efter den mistænkte. Politiet har fotos af ham, politiet mener er den mulige gerningsmand, oplyser vagtchef Henrik Beck fra Nordjyllands Politi.

Endnu har politiet ikke offentliggjort de fotos, eller et signalement af den mistænkte.

- Han skal have en chance for at melde sig selv, siger Henrik Beck.

Politiet vil fortsat gerne høre fra folk, der kan have set noget i eller ved Vesterå lørdag i tidsrummet fra ca. kl. 06.15 til 06.45. Politiet kan kontaktes på tlf. 114.