Politiaktion midt i myldretiden gav stor kø på indfaldsvej til Aalborg

Mange, der arbejder i Aalborg, og kører ind fra Egnsplanvej og Hobrovej, blev torsdag morgen mødt af en lang kø.

Køen skyldes færdselspolitiet.

- Vi holder en §77-kontrol, hvor vi tjekker bilen for fejl og mangler samt tjekker førerens kørekort, om folk bruger seler og så videre, siger politikommissær Jess Falberg, der er leder af afdelingen Operativ Færdsel ved Nordjyllands Politi.

Han fortæller, at man har haft otte mand på Hobrovej samt to betjente på motorcykler, der holder øje med den øvrige trafik i området.

Det har givet en del kø på stedet.

- Vi holder kontrollen på en af de store indfaldsveje, netop fordi der kommer mange biler forbi, siger Jess Falberg, der fortæller, at man meget nøjagtigt udvælger de biler, der bliver udtaget til kontrol.

- Vi forsøger at undgå, at der kommer alt for lang kø, og det er gået nogenlunde. Men der har været lidt ekstra kø hertil morgen, siger Jess Falberg.

Der er ikke nogen ekstraordinær årsag til kontrollen, forklarer han.

- Vi gør det for sjældent. Det kræver lidt ekstra forberedelse, og nu har vi forberedt det til i dag, siger han.

Om der kommer flere kontrolaktioner i løbet af torsdagen eller i løbet af de kommende dage, vil Jess Falberg ikke løfte sløret for.

- Vi skal lige se, hvad der kommer ud af kontrollen her på Hobrovej. Men indtil nu ser det faktisk nogenlunde fornuftigt ud, siger han.