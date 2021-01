Politiet advarer mod at gå ud på isen: Det er forbudt og farligt

AALBORG:- Vi har efterhånden fået mange anmeldelser om, at folk går ud på isen på søen i Østre Anlæg og Kridtgraven i Aalborg. Men det er altså både livsfarligt og forbudt.

Sådan lyder det fra vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi, søndag eftermiddag. Her havde politiet flere gange været ude for at få folk væk fra isen de to steder samt nogle branddamme ved det nye supersygehus.

Foto: Martin Damgård

- Man må altså ikke færdes på isen. Det er ikke sådan, at vi går rundt og udsteder bøder til folk. Men det er helt vildt farligt. Det kan godt være, at isen virker tyk, men det er den slet ikke, siger Poul Fastergaard. Det gælder ikke kun de steder, hvor politiet søndag bad folk om at komme ind på sikker grund men også eksempelvis på Limfjorden.

- Her kan det godt være, at isen virker tyk inde ved kanten, men den er slet ikke sikker, og det er noget skidt at ryge igennem, siger Poul Fastergaard.

Vi har flere gange været ude og få folk væk fra søen i Østre Anlæg og Kridtgraven i Aalborg. Det er livsfarligt at færdes på isen da den ikke er sikker. Aalborg kommune skilter når isen er sikker og man må færdes på isen #Njylpoliti — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) January 31, 2021

Folk er måske ikke klar over, at det ikke alene er farligt men også forbudt. Det fremgår af en bekendtgørelse fra december 2010 med særlige regler for færdsel på is i Nordjyllands Politikreds.

Al færdsel på isen ud for kyster, i havne og på offentlige søer, vandløb og lignende er forbudt.

Det er kun tilladt at gå på isen, hvis der på det pågældende sted er skiltet med "Færdsel på isen tilladt, Nordjyllands Politi".

Det gælder altså også Østre Anlæg og Kridtgraven, hvor Aalborg Kommune vil sætte skilte op, når og hvis det er sikkert - og lovligt - at færdes på isen, men altså ikke skilter med, at "Isen er usikker".