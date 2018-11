Politiet advarer: Tricktyv udgiver sig for at være betjent

AALBORG: En tricktyv, der udgiver sig for at være politibetjent, er på spil i Aalborg.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Politiet advarer mod manden, der fredag morgen omkring klokken 09 narrede en ældre kvinde i Vejgård Bymidte.

Manden udgav sig for at være fra politiet, og det lykkedes ham at stjæle et kontantbeløb fra kvinden.

Gerningsmanden beskrives som: Mand, dansktalende, 40-50 år, ca. 185 cm høj, almindelig af bygning, pæn i tøjet, mulig grå habitjakke og bukser.

Nordjyllands Politi vil meget gerne høre fra borgere, der måtte have set noget i forhold til denne person.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.