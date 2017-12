Politiet afholder øvelse i Aalborg

AALBORG: Bevæbnede politifolk og udrykningskøretøjer vil være i Øgadekvarteret i Aalborg, når Nordjyllands Politi afholder øvelse 6. og 13. december.

Øvelserne foregår omkring krydset ved Fyensgade og Bonnesensgade i tidsrummet fra klokken 12.00 til 17.00.

- Politifolkene er iklædt taktisk udrustning samt særlige våben, heriblandt maskinpistoler. Det kan se voldsomt ud med bevæbnet politi i gadebilledet, men der er altså kun tale om en øvelse, siger Mads Hessellund, ansvarlig politikommissær.

Politiøvelserne afholdes netop i byen for at give betjentene de mest realistiske omgivelser at øve i.

- Vi håber, at borgerne bærer over med de gener, det måtte give. Øvelser skal sikre, at politikollegerne holder politihåndværket skarpt, forklarer Mads Hessellund.