Ny udvikling i Regatta-skyderi: To anholdt

Politiet har anholdt to personer i forbindelse med skyderiet 25. august i Aalborg.

Skyderiet skete ved Hovedbiblioteket under Aalborg Regatta.

Intensiv efterforskning har ført til anholdelsen af to formodede gerningsmænd på henholdsvis 17 og 22 år.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det er endnu ikke muligt at sige noget om motivet for skyderiet.

- Vi har fra første færd efterforsket intenst i sagen - afhørt vidner, samt sikret overvågningsmateriale og tekniske spor fra gerningsstedet. Disse efterforskningsskridt har samlet set gjort, at vi nu har kunne identificere og anholde to af de formodede gerningsmænd, fortæller efterforskningsleder Martin Rolighed og tilføjer:

- Dermed er der i alt foretaget sigtelse af tre personer i sagen. Vi kan, på nuværende tidspunkt, ikke afvise, at der den kommende tid vil ske flere anholdelser/sigtelser i sagen. Vi efterforsker fortsat og holder alle muligheder åbne.

Politiet anholdt tidligere en 19-årig mand, som efterfølgende blev løsladt - dog blev sigtelsen opretholdt.

De to anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør tirsdag den 19. september kl. 10. Sigtelsen lyder på medvirken til forsøg på drab samt ved på hensynsløs måde at forvolde fare for nogens liv eller førlighed.