Politiet beder om hjælp: Kender du røveren på scooter?

VESTBJERG: Nordjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp til at identificere den formodede gerningsmand til et røveri begået mod Spar på Blomsterbakken i Vestbjerg søndag den 18. august.

Her kom en mand kort før klokken 21 ind i forretningen og truede med en lang kniv personalet til at åbne kassen, hvorefter han stak af med kontanter.

- Vi vil rigtig gerne have offentlighedens hjælp i den her sag. Vi mangler oplysninger, der kan hjælpe med at fastlægge gerningsmandens identitet. Derfor går vi nu ud med dette billede af den scooter, der blev brugt under flugten fra stedet. Scooteren kørte fra Spar mod vest ad Mejlstedvej, oplyser politikommissær Martin Rolighed, Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politikommissæren er klar over, at scooteren er meget utydelig på billedet, men han vurderer alligevel, at der kan være borgere, som har bidt mærke i den.

- Man kan se, at der bag på scooteren er monteret en usædvanlig høj grå bagageboks, forklarer Martin Rolighed.

Gerningsmanden har følgende signalement: 20-25 år, ca. 180 centimeter høj og spinkel af bygning. Han har blå øjne, rødt hår og lys hud med fregner. Manden talte dansk.

Manden var maskeret under røveriet og bevæbnet med en ca. 20 centimeter lang kniv.

Politiet opfordrer borgere til at ringe 114, hvis man kan genkende scooteren, eller hvis man ved, hvem der benytter den – eller i øvrigt har andre oplysninger i sagen.