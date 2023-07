Politiet beslaglægger bil efter mand blev taget med tårnhøj promille

NØRRESUNDBY:En mand må nok se frem til, at der går noget tid, før han kommer til at køre bil igen.

Onsdag aften blev hans bil nemlig konfiskeret og hans kørekort blev taget, efter at han var blevet stoppet og to gange havde blæst i alkometret.

Det skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten for onsdag aften og torsdag.

Det var en ung mand, der observerede, at den meget fulde mand satte sig ind i sin bil og kørte afsted. Den unge mand valgte at følge efter i sin egen bil.

Bilisten kørte meget slingrende ad Forbindelsesvejen i Nørresundby, og derfor ringede den unge mand med det samme til politiet. I mellemtiden kørte den fulde bilist ind på en parkeringsplads, hvor den unge mand også ventede.



Politiet ankom kort efter til stedet, og betjentene kunne med det samme se, at bilisten var påvirket af alkohol. Han talte snøvlende, havde balanceproblemer og lugtede af spiritus. Derfor fik han lavet en alkometertest, der viste en promille på 2,6. Da han kort efter igen pustede i alkometret var promillen 2,7.

Nægter at have kørt bilen

Politiet sigtede manden for spirituskørsel, og han blev anholdt for at få taget en blodprøve.

Herudover konfiskerede politiet mandens bil, ligesom han fik frataget sit kørekort.

Manden nægtede selv at have kørt bilen.

Ifølge døgnrapporten fra Nordjyllands Politi kan manden se frem til mellem tre og fem års ubetinget frakendelse af kørekortet, 20 dages betinget fængsel og en bøde på en månedsløn. Herudover skal han op til ny teori- og køreprøve med en prøvetid på fem år.

Og endelig er bilen altså konfiskeret.

Endnu en spritbilist

Med en promille på mellem to og tre er man i risiko for at blive bevidstløs og gå i koma. Der er symptomer på forgiftning, ingen selvkontrol og det er almindeligt at kaste op.

Natten til fredag anholdt politiet endnu en spritbilist skriver politiet i døgnrapporten.

Denne gang kørte en mand ad Dronningensgade i Hjørring, da han blev standset af politiet.

Her blæste manden promillen op på 0,96.