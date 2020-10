Politiet dropper opholdsforbuddet i Gaden

AALBORG:Nordjyllands Politi har besluttet, at man fra og med i dag, 29. oktober 2020, ikke forlænger det opholdsforbud, der i afgrænsede tidsrum har været gældende siden 19. september 2020 for Jomfru Ane Gade, Jomfru Anes Gård, og Ny Mølle Stræde i Aalborg.

Samtidig overvåger politiets patruljeindsats, at de nye regler, f.eks. om forsamlingsforbud på maksimalt 10 og ingen salg af alkohol i butikker efter kl. 22, overholdes.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Beslutningen er truffet, fordi det er politiets vurdering, at det ikke længere er nødvendigt med et decideret forbud for at forhindre sammenstimlen og smittespredning i og omkring Aalborgs festgade, Jomfru Ane Gade.

- Derfor forlænger vi ikke opholdsforbuddet, men Jomfru Ane Gade er etableret som det, vi kalder for et hot spot, siger politidirektør ved Nordjyllands Politi, Anne Marie Roum Svendsen.

Et hotspot indebærer, at politiets patruljer holder særligt øje med området.

- Smittetallet er højt, så vi vil fortsat være tilstede i området – og ser vi en udvikling, der betyder øget smitterisiko, så er vi klar med et opholdsforbud igen” siger politidirektøren.

Patruljetryk holdes højt

Nordjyllands Politi fortsætter sit øgede patruljetryk i hele politikredsen – det betyder, at politiets patruljer kommer rundt i Nordjylland for at påse, at regler og restriktioner overholdes, herunder forbuddet mod alkoholsalg efter kl. 22 og forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer.

- Vi er klar over, at et forsamlingsforbud på 10 er indgribende, men det er altså nu, at vi skal reagere, hvis vi skal have smittetrykket tvunget ned. Derfor vil vi også give bøder, hvis f.eks. forsamlingsreglerne overtrædes, siger Anne Marie Roum Svendsen, der dog understreger, at hvis man som borger pludselig befinder sig i en situation, hvor en spontan forsamling opstår, så vil politiet som udgangspunkt give et påbud om, at man spreder sig, før man giver en bøde.

Alkoholforbud

Politidirektøren fremhæver, at borgere og butikker også kommer til se, at patruljerne kommer ind i forretninger og kiosker for at påse, at forbud mod alkohol-salg fra kl. 22.00 efterleves.