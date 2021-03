Politiet efter nattens skyderi i Aalborg: Her er hvad vi ved nu

AALBORG:Uro om narkomarkedet og gammelt nag ligger formentlig bag nattens skudepisode på Hadsundvej i Aalborg, hvor en ung mand blev såret af skud. Manden er uden for livsfare.

Det oplyser vicepolitiinspektør og leder af efterforskningen, Frank Olsen, Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse søndag formiddag.

- Vi har siden sidste sommer haft et intenst og målrettet fokus på disse kriminelle netværk og de personer, der indgår heri, siger Frank Olsen.

Frank Olsen kan ikke gå i detaljer omkring disse netværk af hensynet til politiets indsats på området, men det er politiets opfattelse, at deres aktuelle uoverensstemmelser blandt andet handler om narkomarkedet i Aalborg - og gammelt uvenskab.

- Jeg kan dog sige, at der er tale om kriminelle netværk med en løs struktur, som består af personer af forskellige nationaliteter med lokal tilknytning, siger Frank Olsen i pressemeddelelsen.

Han ikke kan udtale sig om antallet netop på grund af denne meget løse struktur, hvor der hurtigt sker udskiftning.

Skud på offentlig vej er helt uacceptabelt

Nordjyllands Politis indsats over for personerne, der er tilknyttet disse netværk, omfatter flere elementer fra den politifaglige værktøjskasse. Det gælder forebyggende initiativer, konsekvent strafforfølgning og tryghedsskabende tiltag, blandt andet øget patruljering i særlige områder.

- Det betyder på godt dansk, at vi er meget opmærksomme på disse personer, og at vi skrider ind over for dem, hvis de overtræder straffeloven eller på anden måde skaber utryghed i det offentlige rum. En skudepisode på offentlig vej, som den vi så i dag, er fuldstændig uacceptabel, siger Frank Olsen, der dog understreger, at helt almindelige borgere i Aalborg ikke skal være bange for at blive direkte involvere i noget.

- Vi vurderer, at det er uro og uoverensstemmelser indkapslet i et lokalt kriminelt netværk, der kan medføre interne opgør. Men derfor kan det stadig - helt forståeligt - være utrygt at opleve skyderi i det offentlige rum, f.eks. tæt på ens bopæl, siger vicepolitiinspektøren.

Han opfordrer borgerne til at henvende sig til politiets tryghedspatruljer eller at ringe til tlf. 114, hvis de føler sig utrygge eller har informationer til politiet.

Søndag er der netop iværksat tryghedsskabende patruljering, særligt i området omkring Hadsundvej.

Politiets aktuelle efterforskning af den konkrete skudepisode fortsætter. Ingen personer er endnu blevet anholdt i sagen.