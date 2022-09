Politiet efterforsker sag om flugtbilist, der dræbte hest

SVENSTRUP:Tirsdag i sidste uge fandt Gitte Guldhammer den bil, hun havde reddet Svenstrup-området rundt og ledt efter. Bilen havde kørt hendes islænderhest Saga ned. Den havde politibånd på, men hun havde ikke hørt noget om, at den var blevet fundet, og da hun fik fat på den ansvarlige ved politiet, fik hun at vide, at de heller ikke vidste noget om den.

Ifølge politikommissær Michael Karstenskov fra Nordjyllands Politi er det forkert.

- Der er sket en kommunikationsfejl et eller andet sted, for det er vores patrulje, der har været forbi. Det, at den havde fået politibånd på, indikerer netop, at vi har foretaget de relevante undersøgelser, og vi afventede derfor Dansk Autohjælp, som skulle fjerne den. Ellers havde den ikke haft bånd på, siger han.

Nummerpladen viste vej

Han fortæller, at de fandt bilen ved hjælp af nummerpladen.

- Bilen tabte som sagt nummerpladen, hvilket vi også efterforskede sagen efter den pågældende aften. Vi havde derfor kontakt til ejeren af bilen og en person, som vi mistænker var føreren. Jeg kan ikke gå nærmere i detaljer med det, men det er meget muligt, at der i afhøringerne her dukkede information, om hvor bilen befandt sig, siger politikommissæren.

Når Gitte ikke har hørt noget om det, er det fordi, sagen stadig bliver efterforsket.

- Der er nogle af undersøgelserne af bilen, der kan tage noget tid, før vi får svar. Og det er det, vi venter på. Så vi er i gang, men vi bliver nødt til at afvente de her svar, før vi kan gøre noget. Det er der ikke noget unormalt i, for vi kan jo ikke ringe til den pårørende uden noget nyt. Og det er der ikke, når vi ikke ved nærmere, hvad undersøgelserne siger, forklarer han.

Færdig rapport løser forvirring

Politikommissæren lægger vægt på, at de stadig efterforsker sagen.

- Sagen er ikke afsluttet endnu. Vi mangler noget materiale i sagen. Når vi har en færdig rapport, har vi nok også en bedre forklaring på, hvordan det hele hænger sammen, siger han.

Han kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvad strafferammen bliver.

- Der er nogle forhold i sagen, som kan få strafferammen til at være højere, men det er netop derfor, det er så vigtigt at understrege, at vi ikke ved det hele endnu.

Hos Gitte Guldmand er der dog også forståelse for, hvorfor hun ikke har hørt mere.

- Jeg forstår godt, jeg ikke skal vide alt, når de efterforsker, men jeg undrer mig da lidt over, at bilen har stået der siden den 20.. Alle har jo bare kunnet komme til den, siger hun.