Ung kvinde voldtaget i Aalborg - politiet efterforsker sagen

Politiet har fredag morgen været tilstede i Aalborgs vestby omkring Kastetvej med flere patruljebiler og hunde, fordi de efterforsker en voldtægt af en ung kvinde fra tidligt fredag morgen.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Den unge kvinde sidder i øjeblikket til afhøring hos os – og vi er ved at undersøge de nærmere omstændigheder i denne alvorlige sag. Derfor kan jeg ikke udtale mig yderligere om detaljerne, og hvad der er sket. Det er det, som vi nu skal have undersøgt. Men jeg kan sige så meget, at vi er til stede omkring Kastetvej, så vi kan få sikret spor, foretaget forhøringer og tekniske undersøgelser, siger efterforskningsleder, politikommissær Lene Madsen.

Kvinden var på vej hjem fra byen mellem klokken 4 og 4.30 og blev her væltet omkuld af en gerningsmand ud for Kastetvej 2. Herefter blev offeret udsat for en voldtægt.

Derfor opfordrer efterforskningslederen også til, at hvis man har set eller hørt noget i området omkring gerningstidspunktet, at man kontakter politiet på telefon 114.

Fredag morgen havde Nordjyllands Politi spærret et område af på Kastetvej, men den afspærring er ophævet igen.

Politi efterforsker voldtægtssag i Aalborgs Vestby