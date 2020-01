Politiet efterlyser formodet gerningsmand til knivstikkeri på åben gade

AALBORG:Nordjyllands Politi leder stadig efter den formodede gerningsmand til et knivstikkeri på Boulevarden i Aalborg nytårsnat.

Her blev en 31-årig mand stukket i brystet omkring klokken 04.50, efter et slagsmål på gaden. Den 31-årige blev efterfølgende kørt på sygehuset, hvor hans tilstand blev betegnet som kritisk men stabil og uden for livsfare.

Både gerningsmanden og den 31-årige kendte hinanden i forvejen, og politiet meldte hurtigt ud, at de vidste, hvem gerningsmanden var.

Men det er altså alligevel ikke lykkedes at finde ham, og derfor efterlyser politiet nu en 26-årig mand i håbet om, at offentligheden kan hjælpe.

- Vi har bedt den formodede gerningsmand til knivstikkeriet om at henvende sig til os. Det opfordrer vi ham fortsat til, og samtidig beder vi nu offentligheden om information, der kan føre til, at vi kan anholde pågældende, forklarer politikommissær Martin Rolighed, Nordjyllands Politi.

Den efterlyste mand beskrives som:

26 år, 180 cm høj, Almindelig af kropsbygning. Han har kort, sort hår og brun hud.

Han er fra Somalia og taler dansk.

Politiet opfordrer borgere, der genkender den 26-årige eller ved, hvor han befinder sig, til at ringe på telefon 114.

Man skal ikke selv rette kontakt til efterlyste, lyder det fra politiet.