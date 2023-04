Politiet efterlyser forsvundet 12-årig: Hjælp med at finde Victor

AALBORG:Nordjyllands Politi efterlyser tirsdag eftermiddag den 12-årige Victor, som sidst er set på Hadsundvej i Aalborg-bydelen Vejgaard kl. ca. 16.20.

- Victor kan ikke selv finde hjem, og vi beder derfor borgere i området om at ringe 1-1-4. Han beskrives som spinkel af bygning, sort kortklippet hår, iført lyse grøn hættetrøje og sorte bukser, skriver politiet på Twitter.

Vagtchef Lau Larsen oplyser til Nordjyske, at politiet har indledt en massiv indsats for at finde den forsvundne Victor. Således deltager netop nu både færdselspatruljer, hundepatruljer og en indsatsleder.

- Vi fik anmeldelsen omkring kl. 17. Victor havde været med sin mor ude i byen og er så gået fra en boghandel på Hadsundvej. Victor er før gået, og han er godt til bens, så han kan gå langt. Men han er ikke selv i stand til at komme hjem. Han har et dårligt sprog, så han har svært ved at spørge om vej eller hjælp, oplyser Lau Larsen.

