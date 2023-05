Politiet efterlyser mand, der måtte springe for livet

AALBORG:Hvis du er en mand i 30erne og far til et mindre barn, og onsdag måtte trække dit barn til dig og springe for livet, fordi I var ved at blive kørt ned onsdag aften, så vil Nordjyllands Politi meget gerne snakke med dig.

Det fortæller vagtchef Lau Larsen.

Episoden skete i krydset Kastetvej/Dannebrogsgade omkring klokken 19, hvor en BMW kørte så hasarderet, at faren altså måtte springe væk fra stedet for ikke at blive kørt ned.

BMW'en blev stoppet senere på aftenen og føreren sigtet for at køre i narkopåvirket tilstand, men politiet blev først senere opmærksom på, at der havde været en episode med hasarderet kørsel tidligere på aftenen.

Derfor vil politiet gerne snakke med manden i 30erne, idet han er et vigtigt vidne i sagen.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 1-1-4.