Politiet efterlyser mand efter forsøg på voldtægt i Aalborg

AALBORG:Nordjyllands Politi efterlyser nu den formodede gerningsmand til en alvorlig episode i Aalborg, som politiet betragter som et forsøg på voldtægt.

Det oplyser lederen af politiets efterforskning, politikommissær Lene Madsen i en pressemeddelelse.

Søndag 12. september 2021 klokken 05.34 fik politiet en anmeldelse fra en 19-årig kvinde, der efter en bytur samme nat var blevet passet op af en ung mand på Vesterbro i Aalborg omkring klokken 4.15.

Under påskud af at have brug for hjælp fik manden lokket kvinden med sig.

- Kvinden fulgte med ham til Stengade, bag Sygehus Nord, og her ændrede manden pludselig adfærd: Han greb hårdt fat i kvinden og fik hende skubbet omkuld. Det lykkedes dog heldigvis for kvinden snarrådigt at slippe ud af situationen – og hun henvendte sig straks til os, forklarer politikommissær Lene Madsen.

Politiet har offentliggjort video-overvågningsbilleder af den formodede gerningsmand, der beskrives som:

- Cirka 25 år gammel

- Mørk i huden

- Cirka 175 cm høj

- Lettere buttet

- Mørkt kort hår, kort sparsomt skæg.

- Iført sort cap, sort hættetrøje med orange lynlåse på fronten. Sorte addidas bukser med orange bånd/stribe om det venstre ben og grå sportssko.

- Vi tager sagen yderst alvorligt – og vi opfordrer ham til at melde sig til os med det samme, fastslår Lene Madsen, der også opfordrer andre med oplysninger i sagen om at rette henvendelse til politiet på 114.

Af hensyn efterforskningen kan Nordjyllands Politi ikke gå i detaljer med sagens enkeltheder.

- Men der er nogle omstændigheder omkring episoden, der gør, at vi betragter det som forsøg på voldtægt, siger Lene Madsen.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på 114.