Politiet efterlyser medgerningsmand til groft overfald

AALBORG:Nordjyllands Politi udsendte tirsdag formiddag en efterlysning af en ung mand, der menes at have deltaget i et groft overfald i Aalborg.

Klokken 01.41 natten til søndag 10. november udviklede et skænderi sig voldeligt i Ny Mølle Stræde. Her blev ofret i sagen slået i ansigtet flere gange.

Politiet har anholdt og sigtet den formodede voldsmand, men efterforskerne har alligevel brug for offentlighedens hjælp:

- Under overfaldet kommer der en medgerningsmand til stedet, som så tager del i overfaldet ved at sparke forurettede to gange. Vores efterforskning har indtil videre ført til, at vi har kunnet anholde og sigte den første af gerningsmændene, men vi mangler stadig identiteten på den medgerningsmand, som sparker, forklarer politikommissær Kenneth Rodam.

Medgerningsmanden beskrives som 20-25 år, 170-180 centimeter høj og spinkel. Han er "udenlandsk af udseende" med lysebrun hud og kort, mørkt hår.

På gerningstidspunktet var han iført sorte jeans, sorte sko og en sort kortærmet t-shirt med hvide symboler.

Oplysninger i sagen kan gives til Nordjyllands Politi på telefon 114.