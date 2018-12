Se video: Begik røveri med jernstang - efterlyses af politiet

AALBORG: En ukendt gerningsmand begik 19. november røveri med en jernstang mod Rema1000 på Gugvej i Aalborg.

Røveren kom ind i butikken omkring lukketid, og her truede han personalet til at udlevere kontanter og cigaretter.

Det er endnu ikke lykkedes politiet at finde frem til røveren, og derfor beder politiet nu offentligheden om hjælp.

– Vi har nu brug for offentlighedens hjælp til at fastlægge hans identitet, derfor efterlyser vi ham med billede, siger politikommissær Martin Rolighed, der opfordrer borgerne til at ringe 114, hvis de genkender ham eller i øvrigt ligger end med andre relevante oplysninger i sagen.

Politiet beskriver røveren som:

Mand, 20-25 år, almindelig til kraftig af bygning, talte dansk med accent, iført hvid maskering for ansigtet og iført gråhvid hættetrøje, grå joggingbukser, sorte Nike sko med hvid sål.

