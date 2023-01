Politiet efterlyser vidne i drabssag

AALBORG:Nordjyllands Politi har torsdag udsendt en efterlysning af et konkret vidne, der kan have nyttige oplysninger i en drabssag i Aalborg.

Lørdag 14. januar blev en 38-årig mand fundet død i Bibliotekshaven ved Hovedbiblioteket i Rendsburggade, Aalborg. Sent lørdag blev to mænd og en kvinde anholdt i sagen, og søndag blev de varetægtsfængslet for manddrab.

Politiet efterforsker stadig sagen, og her er der kommet oplysninger frem om et muligt vidne:

- Vi søger en mand, der har befundet sig ved bibliotekets hovedindgang kort efter klokken 21 lørdag aften. Denne mand gik i dialog med to personer, som havde taget ophold foran bibliotekets hoveddør. Manden følte sig formentlig generet af den høje musik, som personerne spillede, og han tog derfor kontakt til dem, fortæller politikommissær Carsten Straszek, der leder efterforskningen.

Politikommissæren vurderer, at den pågældende mand kan havde set noget, der kan være vigtigt for efterforskningen.

- På videoovervågning i området kan vi se, at han har været til stede i en periode omkring gerningstidspunktet og tæt på gerningsstedet. Derfor kan han have gjort konkrete observationer, der kan hjælpe os, uddyber Carsten Straszek over for Nordjyske.

Politiet mangler endnu at fastslå et mere præcist gerningstidspunkt, men det var altså ved 21-tiden, at vidnet blev set ved biblioteket.

Vidnet beskrives som en mand mellem 35 og 55 år. Han havde kort hår og var lys i huden. Han talte dansk og var iført en mørk jakke med pelskrave, mørke bukser og mørke sko.

- Vi håber meget på, at dette vidne vil henvende sig til os hurtigst muligt på telefon 114, siger Carsten Straszek.

Han beder også fortsat om, at andre borgere henvender sig til Nordjyllands Politi på telefon 114, hvis man har set noget mistænkeligt i området omkring hovedbiblioteket i Aalborg lørdag aften.