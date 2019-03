Politiet efterlyser vidner: Adskillige biler har fået knækket vinduesviskere

AALBORG: Natten til mandag har en eller flere personer været ophavsmænd til et omfattende hærværk på Jyttevej i Aalborg.

Politiet har mandag formiddag modtaget omkring 25 anmeldelser fra borgere, der har fået knækket vinduesviskerne på deres biler. Formentlig er der også sket lignende hærværk på biler på Sønderbro, oplyser vagtchef Michael Elkjær, Nordjyllands Politi.

- Det kunne være rigtig fedt for os, hvis der er nogen, der har set noget. Vi vil rigtig gerne have et tip om, hvem gerningsmændene kan være, siger vagtchef Michael Elkjær.