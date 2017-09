Politiet efterlyser vidner til knivstikkeri

AALBORG: Torsdag aften kort før klokken 21 blev en mand stukket med kniv på Søndergade foran Kirken Korshær i Aalborg.

Knivstikkeriet blev udløst af et større skænderi mellem tre mænd af udenlandsk herkomst.

- Vi mener, der er tale om et internt opgør mellem de tre mænd, som kender hinanden. Mændene har været på Mallorca Bar, hvor de kom op at toppes, siger vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

Under skænderiet blev den ene af mændene stukket i halsen og i den ene arm med en kniv. Mandens sår er ikke livstruende.

- Vi mangler stadig at få fat på de to andre mænd, der var involveret i skænderiet. Offeret er ikke specielt samarbejdsvilligt, så vi vil gerne høre fra eventuelle vidner til skænderiet og knivstikkeriet, siger Per Jørgensen.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefonnummer 114.