Politiet er forberedt på AaB's skæbnekamp

AALBORG:Spændingen er høj blandt AaB-fansene før lørdagens skæbnekamp. I værste fald en skrækkamp.

Taber AaB's superligahold bundopgøret mod gæsterne fra Silkeborg IF, er det farvel til Superligaen - og en ydmygende nedrykning til fodboldens næstbedste række for første gang i 36 år.

I givet fald en gigantisk skuffelse for spillere og de mange AaB-fans.

Klubbens ansvar

Nordjyllands Politi håber, at reaktionerne på kampen bliver fredelige.

- Vi både håber og tror, at kampen kan foregå i god ro og orden. Før, under og efter, siger vicepolitiinspektør Henrik Skals fra Nordjyllands Politi.

- Vi har i samarbejde med fodboldklubben AaB pointeret, at alt, hvad der sker på stadion, er deres ansvar. Som udgangspunkt er det dem, der har en event, de skal håndtere. Det er jeg sikker på, at de kan, lyder det fra vicepolitiinspektøren.

Med håndtering mener han også, at AaB skal sørge for ro og orden på stadion-tribunerne. Herunder sikre, at der ikke affyres fyrværkeri.

Nordjyllands Politi er dog til stede med uniformererede politifolk.

Civilklædte spottere

Der vil også være såkaldte spottere i aktion lørdag. Civilklædte politifolk med indgående kendskab til fodboldfan-miljøet.

De skal blandt andet sikre, at fans, der har fået forbud mod at komme ind på stadion på grund af tidligere uro, ikke får adgang til lørdagens fodboldkamp.

Henrik Skals vil ikke komme ind på nærmere detaljer om politiets beredskab i forbindelse med lørdagens skæbnekamp for AaB. Men han understreger, at der er det nødvendige mandskab.

Vicepolitiinspektøren oplyser, at politiet ikke betragter det som en "højrisiko-kamp" med fare for uroligheder. Det er i hvert fald ikke de efterretninger politiet har.